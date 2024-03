Paris (www.aktiencheck.de) - Runde Tausender, hier DAX 18.000, bereiten im Erstkontakt in 90% der Fälle Probleme, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Anders ausgedrückt, nur 1 von 10 Mal überwinde der DAX direkt die 18.000 und kehre nie wieder nach unten um. Der DAX sei gestern nach einem Hoch bei 18.039 bis 17.900 gefallen.Heute sei der erste von vier großen Derivateverfallsterminen des Jahres. Höhepunkt sei 13 Uhr mit dem DAX-Future-Märzkontrakt-Verfall. Der DAX sei seit 10 Handelstagen überkauft, zumindest wenn man akzeptiere, dass sich der DAX in parallelen Kanälen aufwärts bewege und nicht in parabolischen Trends die letzten einen "senkrechten" Steigungswinkel hätten. Es sei auf 18.000/18.020 zu achten. Dort müsse der DAX auf den Beginn von Konsolidierungen überprüft werden. Konsolidierungen, falls sie denn überhaupt starten würden, hätten abermals das Ziel 17.619, genau dort, wo schon eine andere, nämlich kleinere Konsolidierung der Vorwoche am 7. März, geendet habe. (15.03.2024/ac/a/m)