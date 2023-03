Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.365 Punkten habe der DAX gestern Abend ein kleines Minus von 0,1% verbuchen müssen. Die charttechnische Ausgangslage könne dabei allerdings unverändert neutral gewertet werden.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite sollte der deutsche Leitindex jetzt per Tagesschluss über die 15.400er Barriere steigen und den Ausbruch mit einem Hochlauf an das Volumenmaximum bei 15.475/15.500 bestätigen. Einen Schlusskurs oberhalb von 15.500 vorausgesetzt, würde sich im Anschluss weiteres Aufwärtspotenzial bis an das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 eröffnen. Darüber wäre dann Platz bis an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne die erste Haltezone weiterhin bei 15.300 Zählern angetragen werden. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, würde die Volumenspitze bei 15.250/15.225 als nächste charttechnische Unterstützung in den Fokus rücken. Direkt darunter könnte die 15.200er Marke auf den Prüfstand gestellt werden, bevor ein Rückfall an die Haltezone um 15.162/15.150 möglich wäre. Unterhalb dieses Levels müsste schließlich mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der Auffangzone um 15.095/15.084 gerechnet werden. (01.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ist am gestrigen Dienstag erneut an der Rückeroberung der 15.400er Marke gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Volatiler Handelstag im DAX - nachdem die Blue Chips gestern bereits mit dem Opening bei 15.300 unterhalb des Vortagsschlusskurses (15.381) in die Sitzung gestartet seien, sei der Index zunächst unter die 15.300er Schwelle auf das Tagestief bei 15.289 zurückgefallen. Von dort seien die Notierungen jedoch nach oben abgefedert und hätten sich am frühen Nachmittag bis auf das Tageshoch bei 15.443 Zählern geschoben. Wie schon am Vortag hätten die Kurse dieses Niveau aber wieder nicht halten können und seien erst an, später auch unter die 15.400er Barriere zurückgerutscht.