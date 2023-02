Ausblick: Trotz der Punktlandung an der 15.400er Marke (und der nachbörslich festeren Tendenz) könne der gestrige Kursverlauf noch nicht als erfolgreicher Re-Break gewertet werden. Dafür wären heute weitere Anschlussgewinne im regulären Handel erforderlich.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, müsste der DAX jetzt per Tagesschluss über das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Crash im März 2020) steigen. Nach einem Schlusskurs oberhalb von 15.500 Punkten wäre Raum für einen Hochlauf an das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 Zählern. Darüber würde das 2022er Februar-Top bei 15.737 als weitere Hürde infrage kommen.



Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen wieder unter 15.400 zurück, wäre der erste Halt weiterhin an der 15.300er Marke zu finden. Würden die Blue Chips diese Unterstützung verlieren und auch bei 15.275 nach unten durchbrechen, müsste mit einem Test des gestrigen Tagestiefs im Bereich der Volumenspitze bei 15.250/15.225 gerechnet werden. Würden die Notierungen auch unter diese Haltezone fallen - was mit einem Schlusskurs unterhalb der 15.200er Marke bestätigt werden könnte -, dürfte es bei 15.181 zu einer vollständigen Schließung der offenen Kurslücke vom 2. Februar kommen. (23.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX handelte am gestrigen Mittwoch in einer 161 Punkte breiten Range und beendete die Sitzung bei 15.400 Zählern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Vor der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-amerikanischen Notenbank FED habe der DAX gestern keine neuen Impulse generieren können. Wie schon in den vorangegangenen Handelstagen, habe der Index um die 15.400er Marke gependelt, die mit dem Schlusskurs auch exakt getroffen worden sei. Im Tief seien die Notierungen am Vormittag auf 15.248 gefallen, womit lediglich zwei Punkte bis zum Verlaufstief vom 10. Februar gefehlt hätten. Das Tageshoch sei dagegen kurz vor Handelsschluss bei 15.409 Zählern markiert worden.