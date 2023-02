Ausblick: Mit dem Anstieg über die 15.400er und die 15.500er Marke habe sich der deutsche Leitindex gleichzeitig an ein wichtiges Niveau herangeschoben.



Das Long-Szenario: Um die Aufwärtstendenzen zu verstärken, müssten die Blue Chips jetzt den knappen Re-Break bei 15.500 mit weiteren Kursgewinnen bestätigen. Dafür sollte zunächst das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief) überwunden werden, das nun zwischen 15.500 und 15.525 Punkten zu finden sei. Oberhalb dieser Hürde würde das aktuelle Jahreshoch (15.659) den Weg bis zum Februar-Top aus dem Vorjahr bei 15.737 und der runden 16.000er Marke verstellen.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX hingegen wieder nach unten ab, müsste zunächst auf die 15.400er Marke geachtet werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, würde der Bereich um 15.300 als mögliche Haltestelle nachrücken. Nach einem Schlusskurs unterhalb von 15.300 dürfte es zu einem Test der Auffangzone zwischen 15.275 und 15.250/15.225 kommen. Gehe der schief und würden die Notierungen auch unter 15.200 fallen, sollte eine Schließung der offenen Kurslücke vom 1. Februar bei 15.181 einkalkuliert werden, bevor die obere Begrenzung der alten Schiebezone im Bereich von 15.150 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. (16.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich zur Wochenmitte um 0,8% verbessern und dabei zwei Chartmarken überbieten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX zuletzt zweimal in Folge an der Rückkehr über die 15.400er Marke gescheitert sei, sei der Sprung über den Widerstand gestern im dritten Versuch gelungen. Dabei habe das Aktienbarometer schon zur Eröffnung bei 15.394 über dem Vortagsschluss (15.381) notiert und sich direkt nach dem frühen Tagestief (15.389) über den Bremsbereich geschoben. In der Spitze sei der DAX sogar auf 15.520 Punkte gestiegen und wenig später bei 15.506 aus dem Handel gegangen.