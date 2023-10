Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem gestrigen Zwei-Wochen-Hoch von 15.575 Punkten lief der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) genau an die 38-Tage-Linie heran - und prallte an dem mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitt ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die weitere Entwicklung am Nachmittag sorge für die nun entscheidende Frage: Sei die Erholung bereits ausgelaufen? Womöglich werde sie ja bereits wieder aufgenommen, wenn die vom Montag auf Dienstag aufgerissene Notierungslücke bei 15.201/15.272 Zählern geschlossen worden sei. Gehe es doch wieder tiefer hinab, dann komme es auf die horizontale Unterstützungszone bei 14.948/15.033 Punkten an, wo auch das Sechs-Monats-Tief liege. Darunter wiederum sei es der noch solidere Haltebereich bei 14.740/14.800 Zählern, der stabilisierend wirken könnte. Gehe es zum Wochenaufklang wieder gen Norden und werde die 38-Tage-Linie erstmals seit vier Wochen überwunden, warte bereits der 200-Tage-Durchschnitt um 15.645 Zähler als weitere Hürde. Wirklich entscheidend sei dann aber die Kombination aus 55-Tage-Durschnitt und dem am Allzeithoch entspringenden, zweieinhalbmonatigen Abwärtstrend. Dieser Widerstand sei Tag für Tag ein Stück weiter tiefer zu finden und bewege sich zurzeit um 15.675/15.690 Punkte. Der Ausbruch wäre ein bullisches Signal! (13.10.2023/ac/a/m)