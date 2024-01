Ausblick: Mit dem Wochenschluss bei 16.961 habe der deutsche Leitindex seine bisherige Januar-Bilanz auf +1,3% ausgebaut. Gleichzeitig seien die Blue Chips mit dem neuen Januar-Top bis auf 35 Punkte an das amtierende Allzeithoch herangerückt.



Das Long-Szenario: Oberhalb des Tops vom Freitag bei 16.968 könnte der DAX einen Sprint an bzw. über die 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch vom 14. Dezember bei 17.003 lancieren. Darüber wäre der Weg dann zunächst frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Drehe der Index zum Start in die neue Woche dagegen nach unten ab, wäre der erste Halt am Zwischenhoch vom 12. Dezember bei 16.837 bzw. an der 16.800er Marke zu finden. Darunter sollte das Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 stützend wirken, bevor die offene Kurslücke vom Mittwoch bei 16.627 geschlossen werden könnte. Komme es danach zu weiteren Abgaben, würde das Gap vom vergangenen Montag mit dem Juli-Hoch bei 16.529 und dem GD50 (aktuell bei 16.504) in den Fokus rücken. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, dürften das Juni-Top bei 16.427 oder das Mai-Hoch bei 16.332 auf den Prüfstand gestellt werden. (29.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit einem Tagesgewinn von 0,3% auf 16.961 Punkte verabschiedete sich der DAX am Freitag aus einer insgesamt starken Handelswoche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe auch am letzten Handelstag der letzten vollständigen Januar-Woche an die jüngsten Aufwärtstendenzen anknüpfen und das Wochenergebnis dank des Tagesgewinns von 0,3% auf 2,5% verbessern können. Dabei seien die Kurse zunächst bei 16.879 mit leichten Verlusten in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 16.907) und kurz nach der Eröffnung auf das Tagestief bei 16.849 gefallen. Im Anschluss seien die Notierungen jedoch nach oben gedreht und in der Spitze auf ein neues 2024er Top bei 16.968 Zählern gestiegen.