Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Löwen sind bei ihren Jagdversuchen nur in 25% aller Fälle erfolgreich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Mehrzahl der Handelswochen habe beim DAX also Kursgewinne gebracht - ein deutliches Indiz, wie gut die Marktphase seit 1988 trotz aller Schwankungen verlaufen sei. Der durchschnittliche Kurszuwachs aller Wochen habe dabei 0,15% betragen. Um auf den Löwen und dessen Jagdverhalten zurückzukommen, hätten die Analysten im zweiten Schritt die Renditeaussicht in Abhängigkeit von der Vorwochenperformance untersucht. Sei der DAX in der Vorwoche gestiegen, dann falle die durchschnittliche Wertentwicklung der kommenden fünf Tage auf 0,10%. Im Gegensatz dazu steige die durchschnittliche Wochenrendite nach einer vorangegangenen Verlustwoche auf 0,21%. Als Zwischenfazit lasse sich festhalten: Während eine positive Vorwoche die Renditeaussichten schmälere, würden Anleger nach vorausgegangenen Verlustwochen das Performancepotenzial verbessern. Doch das sei nur die eine Seite der Medaille: Die Trefferquote falle mit 54,3% nach einer positiven Handelswoche marginal schlechter und nach einer negativen Vorwoche marginal besser (55,2%) als im Durchschnitt der Historie aus. Die Berücksichtigung der Vorwochenperformance bringe also eine doppelte Verbesserung.Nach den tollen bisherigen Erkenntnissen dränge sich die Frage auf, ob sich die Statistik noch weiter zugunsten des Löwen "verschieben" lasse? Natürlich besitze die Frage einen rein rhetorischen Charakter. "Alle guten Dinge sind drei!" Das wisse nicht nur der Volksmund, sondern gelte unter Tradinggesichtspunkten offensichtlich auch für den DAX. Schließlich bringe die Folgewoche nach drei positiven Vorwochen im Durchschnitt einen Kursanstieg um 0,18%. Gleichzeitig steige die Trefferquote auf 56,7% - d. h. eine vorangegangene Erfolgsserie verbessert beide Seiten der Medaille. Endgültig aus der Deckung sollte sich der König der Tiere allerdings nach drei Verlustwochen wagen. Eine derartige Dürreperiode lasse die Aussicht auf Kursgewinne in der Folgewoche zwar nur marginal auf 55,1% ansteigen, doch das durchschnittliche Wochenplus betrage dann 0,47%. Damit falle die Performance nach drei Verlustwochen mehr als drei Mal so hoch wie im Durchschnitt aller Handelswochen aus! Lange Gewinn- und lange Verlustserien würden also einen besonderen Charme besitzen und sollten deshalb nicht nur das Löwenherz höherschlagen lassen. (14.10.2022/ac/a/m)