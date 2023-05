Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX nutzte oberhalb von 15.707/15.660 seine Chance, um bis 15.916/15.919 (bisherige Jahreshochs) zu steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das sei in einer seltenen Form am Freitag gleich 2 Mal geschehen, denn es habe am Freitag ein wildes Hin und Her in den Rangegrenzen von 15.916 und 15.707, erst 15.916, dann 15.707, dann wieder 15.916 gegeben. Der DAX habe nah daran geendet, bei 15.922.DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit (FAVORIT): Die DAX Vorbörse takte über 15.916/15.919. Erste kleine Unterstützung sei 15.922, zur Komplettierung einer kleinen außerbörslichen Flagge. Könne der DAX dauerhaft per Stundenschluss oder besser per Tagesschluss oberhalb von 15.916/15.919 handeln, generiere der DAX ein neues Kaufsignal und habe die Chance, sich Richtung 16.050/16.078 und im weiteren Verlauf auch bis 16.290 (ATH) und 16.450 (Kursziel aus Feb/ Mar Flagge) zu entwickeln. Wenn dies gelingen solle, dann möglichst bald, denn es beginne nun auch bald die langgestreckte, saisonal eher schwächere Zeit, die ohne scharfe Grenzen von Mai bis Ende Oktober definiert werden könne. (02.05.2023/ac/a/m)