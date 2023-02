Die Aktien von E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) würden heute um fast 1,5% steigen, nachdem die Finanzergebnisse die Erwartungen übertroffen hätten. Die Umsatzzahlen für das Jahr 2022 hätten die Analystenschätzungen aufgrund der unerwartet hohen Stromerzeugung aus Kernkraft übertroffen. Das bereinigte EBITDA habe 8 Milliarden Euro (Konsens 7,8 Milliarden Euro) erreicht.



Morgan Stanley habe seine Beteiligung an Zalando auf 5,11% der Stimmrechte auf der Hauptversammlung erhöht. Zuvor habe die Bank 4,91% der Stimmen gehalten.



Die Aktien von SYNLAB würden ihren Rückgang fortsetzen, der durch die gestrige Veröffentlichung der schlechter als erwartet ausgefallenen Finanzergebnisse ausgelöst worden sei. Heute bleibe der Druck durch die Herabstufung der Empfehlungen durch Barclays (Kursziel 9 Euro) und HSBC (Kursziel 10 Euro) bestehen.



Die Futures auf den DAX / DE30 seien heute leicht höher gehandelt worden. Der Index habe das 78,6%-Retracement getestet und erhole sich weiter. (Quelle xStation5 von XTB) (08.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwochshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt eine Stimmungsaufhellung bei den Anlegern, die positiv auf die gestrigen Äußerungen Powells reagiert haben, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex DAX erhole sich heute weiter. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ leer. Die Aufmerksamkeit werde sich auf die Reden mehrerer FED-Mitglieder richten. Nach Handelsschluss an der Wall Street würden u.a. die Finanzergebnisse von Robinhood Markets ( ISIN US7707001027 WKN A3CVQC ) und Walt Disney veröffentlicht.