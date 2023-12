Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Müssen Anleger 2024 mit einer ähnlichen Dichte an Herausforderungen rechnen wie in den letzten 12 Monaten? Setzt sich die Rally "auf wenigen Zylindern" fort? Wo lauern im neuen Jahr die größten Überraschungspotenziale oder gar Gefahren? Bei der Beantwortung der drängendsten Fragen lesen wir ausdrücklich ein wenig "Kaffeesatz", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Prognosetreffer aus den letzten Jahren seien den Analysten dabei Anspruch und Ansporn zugleich. "Krisenpropheten sind wie stehengebliebene Uhren. Sie gehen fast immer falsch. Doch zwei Mal am Tag zeigen sie die richtige Uhrzeit!" Dieses Zitat passe in die gegenwärtige Gemengelage, denn Krisenmodus sei gestern gewesen - zumindest mit Blick auf die Mehrheit der "nackten Charts".



Grundsätzlich legt ein "inside year" eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahe. Dieses besondere Kursmuster mache nicht zuletzt im historischen Kontext Mut: Seit 1897 sei es beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zu insgesamt neun solcher Innenstäbe auf Jahresbasis gekommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 78% hätten die folgenden zwölf Monate in den USA Kursgewinne gebracht. Der durchschnittliche Zuwachs liege mit fast 11% deutlich über der gemittelten Performance der letzten 120 Jahre - ein gutes Vorzeichen für das neue Jahr. Damit kämen wir nach Deutschland: Obwohl beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kein "inside year" vorliege, sei der langfristige Jahreschart fast noch prägnanter als das US-Pendant. Anders als dem Dow Jones seien den deutschen "blue chips" bis zum Sommer mehrere neue Allzeithochs gelungen. Der neue Rekordstand bei 16.529 Punkten verhindere logischerweise einen "Innenstab". Dennoch würden die jüngsten drei, fast deckungsgleichen Jahreshochs bei 16.285/16.290/16.529 Punkten eine wichtige Signalfunktion besitzen. Ein Sprung über die skizzierten Hürden dürfte als wichtiger Katalysator nach Norden fungieren. Fast noch wichtiger seien die alten Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten. Seit 2017 spiele diese Zone immer wieder eine tragende Rolle, womit die Analysten anhand des Jahrescharts gleich auch ein bedeutendes Risikolevel abgesteckt hätten. (06.12.2023/ac/a/m)



