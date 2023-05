Der DAX sei um -1,92%, der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um -2,23% und der TecDAX (ISIN DE0007203275 / WKN 720327) um -2,19% gesunken.



Der Dow Jones sei um -0,77%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,73% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,61% gefallen.



Die Nachfrage nach PCs gehe nach dem Boom der Corona-Jahre deutlich zurück. Dies bekomme auch der chinesische Hersteller Lenovo (ISIN HK0992009065 / WKN 894983) zu spüren, dessen Q1-Umsatz um nahezu ein Viertel auf USD 12,63 Mrd. eingebrochen sei. Der Konzerngewinn habe sogar um 72% auf USD 114 Mio. nachgegeben. Die Konsenserwartungen der Analysten seien damit deutlich verfehlt worden. Trotzdem habe sich die in den vergangenen Jahren eingeleitete breitere Diversifikation positiv bemerkbar gemacht. Der Umsatz mit Produkten wie Smartphones, Servern und IT-Dienstleistungen habe um 7% zugelegt und habe nun einen Anteil von rund 40% am Konzernumsatz.



Der US-Chiphersteller NVIDIA habe mit seinen Q1-Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz habe bei USD 7,19 Mrd. (Prognose: USD 6,52 Mrd.; Vj.: USD 8,29 Mrd.) gelegen, der Gewinn je Aktie bei USD 1,09 (Prognose: USD 0,92; Vj.: USD 1,36). Für Q2 habe das Unternehmen einen Umsatz von USD 11 Mrd. in Aussicht gestellt. Insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) beflügele die Fantasie der Anleger, sodass sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn schon mehr als verdoppelt habe.



Der Euro habe sich gegenüber dem US-Dollar weiter um bzw. unter der Marke von 1,08 USD bewegt. Rohölpreise hätten sich nach einem überraschenden Rückgang der US-Lagerbestände sowie Spekulationen auf weitere Produktionskürzungen des Ölkartells OPEC+ verteuert. (25.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die über den Erwartungen liegende Eintrübung des ifo-Geschäftsklimas hatte zunächst keinen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Das Thema US-Schuldenstreit überlagere derzeit andere Themen und habe schon im frühen Handel für ein Abrutschen des DAX unter die Marke von 16.000 Punkten gesorgt. Am Nachmittag habe die eingetrübte Konjunkturstimmung dann doch noch für Druck gesorgt. Der Abwärtstrend habe sich verstärkt.Auch an der Wall Street lägen die Nerven langsam blank, denn ohne Einigung zwischen Demokraten und Republikanern drohe den USA bereits Anfang Juni der Zahlungsausfall, und das seien nur noch wenige Tage! Allerdings habe hier eine aufgehellte Stimmung im Einzelhandel den Abwärtstrend eingebremst, nachdem Abercrombie & Fitch seine Prognose angehoben und einen Kurssprung von 19% hingelegt habe.