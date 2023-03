Am Wochenende hätten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die FED habe auch ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität aufgelegt. Denn bleibe das Problem hoher Buchverluste in den Anleiheportfolios der Banken bestehen und dürfte die Börse noch eine ganze Weile beschäftigen, habe Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, erklärt.



Die Ökonomen der US-Bank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter Leitung von Jan Hatzius würden derweil erwarten, dass die jüngsten Vorfälle im US-Bankensystem die FED dazu veranlassen dürfte, ihren geldpolitischen Straffungszyklus nächste Woche zu unterbrechen. Sie hätten zudem auch auf die Unsicherheit über weitere Zinsschritte in den kommenden Monaten verwiesen.



Aus technischer Sicht habe der DAX die Konsolidierungsspanne zwischen 15.270 und 15.660 Punkten nach unten verlassen. Außerdem seien GD21 und GD50 gebrochen worden. Es drohe jetzt ein Test der massiven Unterstützung bei 15.000, was schon innerhalb der nächsten Minuten/Stunden passieren könnte.



(13.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befinde sich am Montagvormittag im freien Fall, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach 15.435 Punkten zu Handelsbeginn notiere der deutsche Leitindex mittlerweile unter 15.100 Punkte. Wie befürchtet, bereite der Bankensektor den Anlegern nach wie vor Sorgen. Derzeit würden mögliche Folgen des Kollapses der Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) in den USA abgewogen, habe ein Börsianer erklärt.