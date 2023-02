Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Ermüdungserscheinungen", so lautete unsere Überschrift am vergangenen Freitag. Damit haben wir ins Schwarze getroffen, denn beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) kam es zum Wochenabschluss zu den erwarteten Gewinnmitnahmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & BurkhardtInteressant sei in diesem Zusammenhang, dass das Aktienbarometer nach zuvor drei Aufwärtsgaps binnen kürzester Zeit am Freitag das spiegelbildliche Pendant gen Süden habe hinnehmen müssen. Konkret stehe eine Abwärtskurslücke bei 15.520/15.488 Punkten zu Buche. In Verbindung mit dem vorangegangenen Aufwärtsgap entstehe sogar eine lehrbuchmäßige Inselumkehr. Aufgrund dieses negativen Chartmusters sollten Anlegerinnen und Anleger kurzfristig ihren Fokus vor allem auf die Unterseite legen, zumal auch die jüngste Wochenkerze einen markanten Docht aufweise. Die Kombination aus dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (15.246 zu 15.222 Punkte) stecke gegenwärtig einen wichtigen Rückzugsbereich ab. Im strategischen Kontext sei dann auch vor allem die horizontale Haltezone zwischen 15.000 und 14.800 Punkten zu nennen, welche in den letzten beiden Jahren immer wieder in schöner Regelmäßigkeit ihre Bedeutung unter Beweis habe stellen können. (13.02.2023/ac/a/m)