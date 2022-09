Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das vorgestern ausgeprägte "bearish engulfing" forderte gestern beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen Tribut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anschlussverkäufe hätten beim DAX® für ein weiteres Abwärtsgap (12.815 zu 12.743 Punkte) sowie für ein erneutes Bewegungstief unterhalb der Marke von 12.758 Punkten gesorgt. Über diese neuen Belastungsfaktoren hinaus, hätten die deutschen Standardwerte übergeordnet weiterhin mit der im August vervollständigten Bärenflagge zu kämpfen. In den letzten Tagen hätten die Analysten zudem saisonalen und zyklischen Einflussfaktoren breiten Raum eingeräumt. Die Besonderheit in diesem Jahr sei, dass nicht nur der schwierige Börsenmonat "September" begonnen habe, sondern dass derzeit auch der Dekaden- und der US-Wahlzyklus zur Vorsicht mahnen würden. In diesem Umfeld müssten Anleger eine Belastungsprobe der Tiefs bei 12.400 einkalkulieren. Auf diesem Level habe der DAX® im März und Juli jeweils Unterstützung gefunden. Ganz so schlimm dürfte es heute Morgen allerdings nicht kommen. Vielmehr sorge das "reversal" der US-Standardwerte vermutlich für eine Gegenbewegung. Um aber der intakten Abwärtstendenz seit Mitte August Einhalt zu gebieten, müsste der DAX® das jüngste Abwärtsgap schließen. (02.09.2022/ac/a/m)



