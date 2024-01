Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Phasen mit geringerer Schwankungsbreite folgen regelmäßig Perioden mit höherer Volatilität, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Dieses Verhaltensmuster führe möglicherweise zur ersten Schaltstelle des neuen Jahres, denn in den letzten Tagen hätten die Analysten mehrfach auf den geringen Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band (akt. bei 16.815/16.538 Punkten) hingewiesen. Das gestrige Abwärtsgap (16.609 zu 16.582 Punkten) sorge für einen weiteren mahnenden Zeigefinger, zumal die Begrenzungen des Volatilitätsindikators seit gestern wieder auseinanderlaufen würden. Eine erste Unterstützung stelle das Tief vom 5. Januar (16.449 Punkte) dar, ehe die 50-Tages-Linie (akt. bei 16.277 Punkten) wieder in den Fokus rücke. Der angeführte gleitende Durchschnitt decke sich zeitnah zudem mit den alten Ausbruchsmarken bei 16.300/16.500 Punkten. Obwohl sich der holprige Jahresauftakt durch die optimistische Börsenstimmung sowie heißgelaufene Indikatoren sehr gut erklären lasse, sei auch die Ausprägung einer "bullishen" Korrekturflagge noch möglich. Dazu bedürfe es allerdings eines Spurts über das obere Bollinger Band bzw. über das Hoch vom 11. Januar bei 16.839 Punkten. (17.01.2024/ac/a/m)