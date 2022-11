Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Trendlinie gibt den Takt vor", treffender hätte unsere gestrige DAX®-Überschrift nicht ausfallen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe der Rückfall in den seit Jahresbeginn bestehenden Baissetrend (akt. bei 13.259 Punkten) für weitere Gewinnmitnahmen bei den deutschen "blue chips" gesorgt. Da helfe die Erholung des Aktienbarometers am Nachmittag wenig, denn charttechnisch verschlimmere die gestrige Abwärtskurslücke (13.255 zu 13.194 Punkte) die Situation noch zusätzlich. Unter dem Strich werde damit das Scheitern an der zuletzt immer wieder diskutierten Kumulationszone bei rund 13.400 Punkten zementiert. Mit anderen Worten: Die charttechnischen Hürden aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.356 Punkten), dem kalkulatorischen Kursziel der vorangegangenen Bodenbildung sowie den verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten hätten sich für die deutschen Standardwerte (zunächst) als zu massiv erwiesen. Unter strategischen Gesichtspunkten definiere das angeführte Level darüber hinaus die Grenze zwischen einer klassischen Bärenmarktrally und einem echten charttechnischen Befreiungsschlag in Form eines neuen Aufwärtsimpulses. Das Hoch von Mitte Oktober bei 12.932 Punkten definiere nun die nächste Unterstützung. (04.11.2022/ac/a/m)



