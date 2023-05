Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könne der gestrige Handelstag für den deutschen Leitindex als Stabilisierungsversuch gewertet werden.



Das Long-Szenario: Könnten die Blue Chips an der 15.800er Marke nach oben abfedern, müsste es im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 gehen. Danach sollten die Notierungen erneut über die 16.000er Barriere ausbrechen und den Break mit einem Anstieg über das 2021er August-Hoch bei 16.030 bestätigen. Nach einem Gap-Close bei 16.153 könnte schließlich ein Sprint an das alte Top bei 16.290 bzw. an das amtierende Rekordhoch bei 16.332 initiiert werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne die erste Unterstützung jetzt am 2022er Februar-Top bei 15.737 angetragen werden. Sollte der DAX dieses Niveau unterbieten, würde die Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 wieder in den Fokus rücken. Komme es in diesem Bereich nicht zu einer Kursumkehr und würden die Notierungen anschließend auch unter den kurzfristigen GD50 (aktuell bei 15.653) zurückfallen, könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis zum Volumenmaximum (15.525/15.500) nicht mehr ausgeschlossen werden. Darunter würde dann der GD100 (15.435) als Haltelinie infrage kommen. (26.05.2023/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich am gestrigen Donnerstag knapp unterhalb von 15.800 Punkten stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die heimischen Blue Chips zur Wochenmitte noch 1,9% verloren hätten, habe die Abwärtsdynamik gestern erstmals nachgelassen. Mit dem Opening bei 15.872 seien die Notierungen zunächst sogar rund 30 Punkte über dem Vortagsschluss (15.842) in den Handel gestartet, seien dann aber direkt wieder nach unten abgedreht. Im Tief sei der DAX in einer ersten Verkaufswelle bis auf 15.727 zurückgefallen, bevor die Kurse über weite Strecken um die 15.800er Marke oszilliert hätten. Per Saldo habe die Sitzung bei 15.794 Zählern und einem Minus von 0,3% geendet.