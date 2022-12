Ausblick: Mit dem Schlusskurs unterhalb der 14.400er Marke habe der deutsche Leitindex zum zweiten Mal hintereinander eine wichtige Haltelinie per Tagesschluss unterboten. Aus charttechnischer Sicht dominiere dabei die Schiebezone weiterhin den Kursverlauf.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der DAX zunächst wieder über 14.400 steigen und von dort direkt Kurs auf die 14.500er Marke nehmen. Sobald der Index dieses Niveau überbiete (wichtig: auf Schlusskursbasis), könnte ein Sprint ans aktuelle Dezember-Top bei 14.585 folgen, das zusammen mit der oberen Begrenzung der Schiebezone, der 14.600er Schwelle und dem April-Top bei 14.603 einen Bremsbereich bilde. Gelinge dort der Ausbruch, hätten die Kurse Platz bis an das Juni-Hoch bei 14.709, darüber würden das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 und die 15.000er Marke mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 warten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe jetzt das gestrige Tagestief zusammen mit der 14.300er Marke im Fokus, die nachbörslich bereits unterboten worden seien. Würden die Notierungen heute auch im regulären Handel unter dieses Level fallen, müsste mit einem Test der Haltestellen bei 14.200 und 14.150 (= Verlaufstief vom 17. November) gerechnet werden. Eine Etage tiefer würde es dann um die 14.000er Marke gehen, bevor das Vor-Corona-Top bei 13.795, der Halt bei 13.600 und/oder der GD200 auf den Prüfstand gestellt werden könnten. (07.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) bereits am Montag unter die 14.500er Marke zurückgefallen war, weiteten sich die Verluste am gestrigen Dienstag aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Blue Chips schon zur Eröffnung bei 14.407 Punkten 41 Zähler unter dem Vortagsschluss (14.448) in die Sitzung gestartet, hätten sich wenig später aber auf das Intraday-Top bei 14.472 schieben können. Der kurze Ausflug in die Gewinnzone sei jedoch eine Episode geblieben, denn im Anschluss seien die Notierungen wieder abwärts gerutscht. Im Tief sei es dabei bis auf 14.305 hinuntergegangen. Am Ende eines schwachen Handelstages habe sich der DAX bei 14.343 (-0,7%) in den Feierabend verabschiedet.