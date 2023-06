Ausblick: Mit dem gestrigen Abwärtstag habe der deutsche Leitindex seine laufende Negativserie auf sechs Sitzungen hintereinander ausgebaut.



Das Long-Szenario: Für eine Trendumkehr sollte der DAX nun zunächst über das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 Punkten und die 15.900er Marke zurückkehren. Im Anschluss müsste der schnell laufende GD50 überboten werden, der aktuell bei 15.961 Punkten verlaufe und zusammen mit der 16.000er Barriere sowie dem 2021er August-Top bei 16.030 Punkten einen rund 70 Punkte breiten Bremsbereich bilde. Gelinge der Ausbruch über diesen Widerstand per Tagesschluss, stünde die Schließung der Kurslücke vom vergangenen Dienstag bei 16.210 Punkten auf dem Programm. Die nächsten Hürden wären dann bei 16.290 Punkten und bei 16.332/16.336 Punkten zu finden.



Das Short-Szenario: Nach dem Rückfall unter das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 Punkten könne der erste Halt jetzt an der Auffangzone zwischen 15.737 Punkten und 15.727 Punkten vermerkt werden, die gestern bereits kurzzeitig unterboten worden sei. Falle der DAX per Tagesschluss unter dieses Niveau und finde auch am März-Top bei 15.706 Punkten keine Unterstützung, käme die mittelfristige 100-Tage-Linie, die aktuell bei 15.672 Punkten verlaufe, als charttechnischer Halt infrage. Darunter sollte dann der Bereich um 15.600 Punkte stützend wirken. (27.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex hat zum Start in die neue Woche 0,1% auf einen Endstand bei 15.813 Punkten abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Obwohl der DAX am gestrigen Montag zwischenzeitlich unter grünen Vorzeichen notiert habe, habe die Dynamik am Ende wieder nicht für einen Tagesgewinn gereicht. Stattdessen seien die heimischen Blue Chips um 0,1% auf 15.813 Punkte zurückgefallen. Dabei habe der Index den Handel zunächst mit dem Tageshoch bei 15.875 Punkten eröffnet, sei danach aber direkt auf das Tagestief bei 15.714 Punkten abgesackt. Am Nachmittag sei das Aktienbarometer dann erneut beim Versuch gescheitert, in die Gewinnzone zu drehen, und habe sich mit einem kleinen Minus in den Feierabend verabschiedet.