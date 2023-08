Fitch habe die Bonitätsnote für die größte Volkswirtschaft der Welt überraschend um einen Schritt von "AAA" auf "AA+". Die Agentur habe zur Begründung für ihren Schritt unter anderem auf die hohe Verschuldung des Landes und die wiederholten Kämpfe zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress um den Haushalt verwiesen.



Das habe neben dem DAX bereits die Kurse in Asien belastet. Der DAX notiere mittlerweile wieder über der 16.000-Punkte-Marke. Seit Jahresbeginn belaufe sich das Plus auf 15 Prozent.



Bei Siemens Healthineers habe im abgelaufenen Quartal der vor zwei Jahren übernommene US-Krebsspezialisten Varian gebremst. Lieferkettenprobleme hätten hier Umsatzwachstum und Profitabilität gehemmt. Zudem könne Varian die inflationsbedingt gestiegenen Kosten nur verzögert an die Kunden weitergeben.



Mit Material von dpa-AFX







