Paris (www.aktiencheck.de) - Die verkürzte vorösterliche DAX Woche begann (kommenden Freitag und Montag bleiben deutsche Börsen geschlossen), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe gestern sogleich neue DAX Allzeithochs gegeben, der Index sei bis 18.285,58 gestiegen. "Taktik/ Mentalität: Immer wenn ihr meint, dass es doch auch mal abwärts gehen muss, weil der DAX schon so viele Wochen am Stück gestiegen ist, wird der Markt das als Aufforderung verstehen, um weiter zu steigen", so die BNP Paribas. Das sei Börsenpsychologie. Die BNP Paribas achte auf den VDAX NEW. Der VDAX sei historisch tief, was als absolute DAX Bullenfestigkeit interpretiert werden müsse.



Die heutige DAX Vorbörse werde bei ca. 18.285 taxiert. Das obere DAX Tagesziel bestimme die BNP Paribas mit 18.400/18.415. Zuvor könnte es ausgehend vom Eröffnungskurs (ca. 18.275) bzw. ab 18.300 einen kleinen Pullback bis 18.240/18.225 geben, um dann auf neue Wochenhochs anzuspringen. DAX 18.415 (Tages-Pivot-R3) wäre heute ein DAX Level zur Einleitung eines kleinen Pullbacks. Der DAX Status sei wie folgt: Der DAX ziehe oberhalb von 18.171 bzw. oberhalb von 17.903 weiter aufwärts seine Runden. Erst unter 18.171 und unter 17.900 würden zwei kurzfristige Trends kippen. Bullisch: Das DAX Level 18.400/18.415 wären auch direkt erreichbar, ohne Pullbackphase zu 18.240/18.225. (26.03.2024/ac/a/m)