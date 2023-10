Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) kam gestern nicht so recht vom Fleck, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Sowohl im Vergleich zum Vortagesschlusskurs als auch zum gestrigen Eröffnungskurs hätten sich die deutschen Standardwerte wenig verändert gezeigt. Dadurch stehe eine Kerze mit kleinem Körper zu Buche. Mit diesem Kerzenmuster zolle das Aktienbarometer der Kombination aus den Tiefpunkten vom Mai und Oktober 2021 bei gut 14.800 Punkten sowie dem 38,2%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Herbst vergangenen Jahres (14.747 Punkte) Respekt. Gleiches gelte auch für die Abwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (14.985 zu 14.936 Punkte). Diesem Gap komme die Schlüsselrolle auf der Oberseite zu: So würde ein Schließen der beschriebenen Kurslücke - verbunden mit der Rückeroberung des Tiefs von Anfang Oktober (14.948 Punkte) - für ein bedeutendes Entspannungssignal sorgen. Heute dürfte der DAX® allerdings deutlich schwächer in den Tag starten, sodass es (zunächst) nach einem Scheitern an dem "Signalgap" aussehe. Zum Abschluss noch ein Blick auf die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Mit 43,2% sei der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern auf den höchsten Stand seit Anfang Mai angesprungen. Die "Angst" nehme allso zu. (26.10.2023/ac/a/m)