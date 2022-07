Ausblick: Zwar habe der DAX den starken Hochlauf vom Dienstag nicht direkt mit weiteren Gewinnen bestätigen können. Die Verteidigung der Volumenspitze bei 13.200/13.225 sei unter charttechnischen Aspekten aber ebenfalls als Pluspunkt zu werten.



Das Long-Szenario: Mit dem Schlusskurs bei 13.282 habe der DAX den Sprung über das Mai-Tief bei 13.381 klar verpasst, weshalb diese Chartmarke nun als erster Widerstand geführt werden könne. Sobald der Index diese Hürde überbiete, wäre Platz für einen Sprint an den GD50 (13.533), der zusammen mit dem 2018er Hoch bei 13.597 und der 13.600er Barriere einen 67 Punkte breiten Bremsbereich bilde. Darüber würden anschließend die mittelfristige 100-Tage-Linie bei 13.784 und das Vor-Corona-Top bei 13.795 warten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung seien die ersten Unterstützungen unverändert an der Volumenspitze bei 13.225/13.200 und der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung bei 13.165 zu finden. Falle der DAX per Tagesschluss in den Trendkanal zurück, müsste ein Test des Verlaufshochs vom Montag bei 13.062 einkalkuliert werden, bevor die runde 13.000er Schwelle erneut auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Ein Rutsch unter diese Haltelinie würde die charttechnische Ausgangslage zunehmend belasten und könnte daher einen Rücksetzer bis an die Auffangzone rund um 12.850/12.800 auslösen. (21.07.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) standen die Zeichen am gestrigen Mittwoch - dem bislang heißesten Tag des Sommers 2022 - auf Abkühlung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX mit dem Opening bei 13.357 (Vortagsschluss bei 13.308) und dem Tageshoch bei 13.399 zunächst weiteren Boden gutmachen können. Letztlich habe das Aktienbarometer aber dem Kraftakt der vorangegangenen Sitzung Tribut zollen und Tempo herausnehmen müssen. Dabei seien die Notierungen schon am Mittag in die Verlustzone zurückgefallen und bis auf das Tagestief bei 13.129 Zählern abgerutscht. Bei einem Endstand von 13.282 habe sich der Index schließlich mit einem moderaten Minus (0,2%) aus dem Handel verabschiedet.