Der Handel an den US-Aktienbörsen habe am Montag wegen eines Feiertags geruht. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten nach dem freundlichen Wochenstart am Dienstag wieder nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei kurz vor dem Handelsende leicht um 0,06 Prozent gesunken. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe im späten Handel rund 0,6 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe nach den kräftigen Gewinnen am Vortag um 1,5 Prozent nachgegeben.



Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Dienstag weiter die Autobauer um Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), Volkswagen (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW) & Co im Fokus. Der Blick falle auch auf die chinesischen Akteure BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) und Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO).



Heute falle der offizielle Startschuss der IAA Mobility. Im Blickfeld dürfte zudem Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) stehen. Das Unternehmen habe einen Auftrag aus Deutschland über 180 MW erhalten. Zudem stünden einige Analysteneinschätzungen im Fokus. Barclays habe das Ziel für Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) auf 394 Euro angehoben. Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) sei von Barclays auf "underweight" abgestuft worden. Berenberg werde für Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) optimistischer und stuft das Papier von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel laute jetzt 115 Euro. HSBC hebe das Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) auf "buy", Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) stufe das Analysehaus nunmehr hingegen nur noch mit "hold" ein.



Zudem falle der Blick auf die Überprüfung der Index-Zusammensetzungen durch die Deutsche Börse heute nach Handelsschluss. thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) und IONOS (ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker-Symbol: IOS) würden im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) erwartet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abermals enttäuschende chinesische Konjunkturdaten dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zum Handelsstart belasten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent tiefer auf 15.790 Punkte. Damit bleibe der Index erst einmal in seiner jüngsten Handelsspanne, nachdem er zum Wochenstart zunächst in Richtung 16.000 Punkte gestiegen sei.Im August habe sich die Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor eingetrübt, wie Daten des Wirtschaftsmagazins Caixin gezeigt hätten. Das untermauere laut dem Experten Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management die Sorgen vieler Investoren. Es hätten weiter Anzeichen gefehlt, dass die Stützungsmaßnahmen der Regierung der Wirtschaft auf die Sprünge helfen würden.