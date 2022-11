Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es ist entschieden, die DAX 200-Tage-Linien bei 13.560/13.600 wurden klar überwunden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hürde sei aus dem Weg geräumt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich auch deutlich über die "pre-Pandemie-Horizontale" bei ca. 13.800 nach oben abgesetzt. Das Tempo des DAX-Anstiegs sei atemberaubend, Dank der US-Makro-Daten von gestern, 14:30 Uhr, die die Hoffnung nähren würden, dass die Inflation nun endlich wieder sinke und somit die Zinsentwicklung nicht so stark und schnell ausfalle wie bisher.



Der DAX strebe nun zur nächsten großen Horizontale bei ca. 14.800 und habe sich auf dem Weg dorthin nur mit der Ichimoku-Wolke des Wochenkerzencharts bei 14.257,5 auseinanderzusetzen. Und weiter gehe es, der DAX beginne heute 100 Punkte höher, Schlusskurs gestern 14.146, Vorbörse heute 14.246. Zu Beginn des heutigen Handelstages werde Pivot-R3-Woche bei 14.180 attackiert werden und per Vorbörsenindikation 14.240 aus jetziger Sicht zumindest auch zeitweise überschritten. Auswertung: In Bezug auf Overshootings bei XETRA DAX "R3-S3" der Woche habe es dieses Jahr nur einen einzigen Wochenschluss außerhalb von R3/S3 gegeben. (11.11.2022/ac/a/m)



