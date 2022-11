Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei bis 13.616 gestiegen. Der DAX habe die 200-Tage-Linie bei 13.563/13.626 erreicht. Interessant: Die Trend-KO-Marke der Bullen habe sich spürbar von 12.550 auf 13.023 erhöht.AusblickDAX 4 Tage: Um was gehe es im erweiterten Sinne während der ganzen Woche? Antwort: Um die 200-Tage-Linien, in der Ausprägung EMA und SMA. Bekanntermaßen sollten 200-Tage-Durchschnitte eine große Bedeutung haben. Da der DAX wie auch der FDAX die 200-Tage-Linien erreicht hätten, müsse also zeitnah eine große Richtungsentscheidung fallen. Die zu treffende DAX Entscheidung laute: Hop oder Top 13.563/13.626. Hop: Nach Tagesschlusskurs über 13.626 erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit für weitergehende DAX Anstiege, zum Beispiel bis 14.800. Top: Scheitere der DAX mehrfach bei 13.563/13.626 und falle der DAX ab jetzt unter 13.023, so werde man eine vollendete Topbildung interpretieren. (08.11.2022/ac/a/m)