Ausblick: Mit dem Schlusskurs vom Freitag habe der DAX auf Wochensicht zwar 0,7% zulegen können, sei dabei zum Handelsende aber wieder nicht über die runde 18.000er Marke hinausgekommen.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der deutsche Leitindex unverändert über das Verlaufshoch vom vergangenen Dienstag bei 17.973 und die 18.000er Barriere ausbrechen. Darüber würden das Tageshoch vom Freitag und das amtierende Allzeithoch in den Fokus rücken. Oberhalb von 18.039 wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne die erste Unterstützung dagegen weiterhin am Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 angetragen werden. Würden die Kurse unter dieses Niveau fallen und auch am Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 bzw. an der 17.800er Marke keinen Halt finden, dürfte das Tief vom 7. März bei 17.619 angesteuert werden, ehe mit einer Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 gerechnet werden müsste. Mit einem Rückfall unter die 17.500er Marke könnten weitere Abgaben bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 nicht mehr ausgeschlossen werden. (18.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Freitag nach einem weiteren Abstecher über die 18.000er Barriere nahezu unverändert ins Wochenende verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Volatiler Wochenschluss für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen am Donnerstag auf das neue Rekordhoch bei 18.039 gestiegen seien, per Saldo aber ein kleines Minus (0,1%) hätten verbuchen müssen, habe sich der Index am Freitag erneut an das Allzeithoch herangeschoben. Nach dem Opening bei 17.938 (Vortagsschluss bei 17.942) und dem frühen Tagestief bei 17.927 seien die Kurse in der Spitze bis auf 18.038 Zähler gestiegen, bevor die Sitzung nahezu unverändert bei 17.937 geendet habe.