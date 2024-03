Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 17.998 Punkten steuerte der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) auch gestern erneut die runde 18.000er-Marke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie an den Tagen zuvor hätten die Marktteilnehmer mit engen Tagesranges und kleinen Kerzenkörpern Respekt vor dem Tausender-Level gezeigt. Darüber hinaus vollziehe sich die Handelsaktivität der letzten drei Tage innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Donnerstag, wodurch mehrere "inside days" entstünden. All diese Phänomene würden Hinweise auf einen gewissen Momentumsverlust liefern und die Gefahr eines "Überrollens" dokumentieren. Da auch der trendfolgende MACD inzwischen das zuletzt diskutierte Ausstiegssignal geliefert habe, sollten Anlegerinnen und Anleger einem aktiven Stoppmanagement derzeit ein noch größeres Augenmerk schenken als sonst. Eine erste Unterstützung bestehe in Form des alten Rekordlevels bei 17.879 Punkten. Charttechnisch noch wichtiger sei die zuletzt auf Wochenbasis diskutierte Trendlinie, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbinde, und derzeit bei 17.701 Punkten verlaufe. Dieser Trend markiere den Auftakt zu einer wichtigen Auffangzone, welche sich bis zu den jüngsten Verlaufstiefs bei 17.663/17.643/17.619 Punkte erstrecke. Ein neues Allzeithoch oberhalb von 18.039 Punkten würde die diskutierte Gefahr indes bannen. (20.03.2024/ac/a/m)