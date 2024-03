Im chinesischen Immobiliensektor brodele es weiter. Der Immobilienentwickler Country Garden habe erstmalig eine Kuponzahlung auf eine seiner Yuan-Anleihen versäumt. Die fällige Zahlung in Höhe von 96 Mio. Yuan (rund USD 13 Mio.) besitze eine 30-tägige Nachfrist. Zuvor habe Country Garden bereits Zahlungen auf USD-denominierte Bonds versäumt. Seit Ende Februar laufe in Hongkong ein Gerichtsverfahren, welches über die Liquidation des Unternehmens entscheiden solle. Eine erste Anhörung sei für den 17.05.2024 terminiert.



30% Recovery-Rate: So hoch werde die Quote bei Signa Prime als auch bei Signa Development laut Insolvenzverwalter ausfallen, vorausgesetzt die Gläubiger würden dem beantragten Sanierungsverfahren zustimmen. Näheres wisse man erst am kommenden Montag (dem Tag der Gläubigerabstimmung über die Sanierungspläne).



Risk-on: Bitcoin und Gold würden von den anhaltenden Zinssenkungsspekulationen profitieren. Die umsatzstärkste Cyber-Devise steige erneut auf ein neues Rekordhoch (USD 73.678). Auch die Feinunze Gold sei weiter gefragt. Mit USD 2.183,04 sei wieder ein neues Allzeithoch erreicht worden.



Basierend auf Angaben des American Petroleum Instituts seien die US-Rohölbestände in der letzten Woche um 5,5 Mio. Barrel gesunken. Ölpreise würden in diesem Umfeld weiter in einer Range um ihren Zwölf-Monatsdurchschnittskurs von USD 82,432 pro Barrel (Brent) handeln. Der ukrainische Drohnenangriff auf drei russische Raffinerien habe am Mittwoch kurstreibend gewirkt. Auf Wochensicht habe sich dennoch ein Minus von 3,049% akkumuliert. (14.03.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Endlich ist es geschafft. Mit 18.001,42 Zählern übersprang der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Mittwoch erstmalig die 18.000 Punkte, so die Analysten der Nord LB.Weder die leicht höheren Inflationszahlen aus den USA noch die weiter angespannte geopolitische Lage würden interessieren. Anleger hätten in Anbetracht des KI-Hypes und aus Sorge die Rallye zu verpassen ihre Augen verschlossen. Der DAX bleibe aus charttechnischer Sicht klar überkauft. Das sei jetzt aber wirklich ein wenig zu schnell gegangen.