Paris (www.aktiencheck.de) - Eine bemerkenswerte Rally: Im Vormittagshandel am gestrigen Donnerstag markierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit rund 17.709 Punkten den sechsten Tag in Folge ein bisher nie da gewesenes Niveau, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Marktakteure würden in Euphorie schwelgenSelbst die akuten Rezessionssorgen würden den DAX unberührt lassen. Deutschland gehöre europaweit mit 38 Prozent Wahrscheinlichkeit zur Spitzengruppe der Länder mit dem höchsten Risiko für eine Rezession, habe kürzlich eine Umfrage des ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik gezeigt. Experten würden dagegenhalten, dass der DAX zwar die 40 größten hiesigen börsennotierten Unternehmen widerspiegele, diese aber ihre Geschäfte zu rund 90 Prozent im Ausland machen würden. Für deren Gewinnperspektiven sei somit die Lage der Weltkonjunktur maßgebend. Die Kauflaune der Anleger scheine ungebrochen, Rücksetzer würden zum Einstieg genutzt. Die Kehrseite der Medaille: Der ungebrochene Optimismus habe die Stimmung einer aktuellen Umfrage zufolge auf ein euphorisches Level getrieben, was als Warnsignal für sinkende Notierungen gelte. Anleger sollten daher trotz aller Euphorie wachsam sein und bleiben. (01.03.2024/ac/a/m)