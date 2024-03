Ausblick: Dank des gestrigen Kursanstiegs (+1,2%) habe sich der deutsche Leitindex jetzt bis an die 18.000er Barriere herangeschoben.



Das Long-Szenario: Halte die aktuelle Aufwärtsdynamik an und breche der DAX über 17.973 aus, hätten die Blue Chips direkt Platz für einen Sprint an die 18.000er Marke. Darüber wäre der Weg dann erneut frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Würden die Notierungen dagegen wieder nach unten abdrehen, ließe sich die erste Haltelinie jetzt am Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag bei 17.879 Punkten antragen. Darunter müsste auf das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 geachtet werden, bevor die 17.800er Marke stützend wirken sollte. Unterhalb dieses Kurslevels könnte es zu einem schnellen Rückfall an das Vorwochentief bei 17.619 kommen. Darunter dürfte die offene Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 vollständig geschlossen werden. Weite sich eine mögliche Abwärtsbewegung anschließend mit Notierungen unterhalb von 17.500 Punkten aus, wäre die nächste charttechnisch relevante Haltestelle erst am Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 zu finden. Komme es dort nicht zu einem Pullback, müsste mit einer Schließung des Gaps vom 22. Februar bei 17.118 gerechnet werden. (13.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach zwei schwächeren Sitzungen ist der DAX gestern auf neue Rekordmarken ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zuletzt etwas schwächer tendiert habe, habe das Aktienbarometer am gestrigen Dienstag neue Aufwärtsimpulse freisetzen können. Dabei seien die Blue Chips bereits zum Opening bei 17.810 mit ersten Gewinnen in die Sitzung gestartet, zunächst aber noch um die 17.800er Marke seitwärts gelaufen. Zum Start an der Wall Street sei schließlich neues Kaufinteresse aufgekommen, das die Kurse in der Spitze bis auf das neue Rekordhoch bei 17.973 getragen habe. Mit dem Close bei 17.965 habe der DAX zudem ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis markiert.