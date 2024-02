Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss hat es beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) knapp für ein neues Allzeithoch (17.005 Punkte) gereicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Und doch dränge sich weiter die Frage auf, was sich letztlich durchsetzen werde: Das konstruktive Flaggenszenario oder aber das Mehrfachtop bei 17.000 Punkten? Herauszoomen und die höhere Zeitebene auf Wochenbasis analysieren, könne in diesem Zusammenhang eine wichtige Orientierungshilfe darstellen. Im Wochenchart steche zunächst die geringe Handelsspanne der abgelaufenen Woche von weniger als 200 Punkten ins Auge. An der niedrigen Schwankungsbreite könnten Anlegerinnen und Anleger den Respekt vor der runden 17.000er-Marke erkennen. In der höheren Zeitebene könne die jüngste Kursentwicklung aber auch als Schiebezone zwischen rund 16.350 Punkten auf der Unter- und 17.000 Punkten auf der Oberseite interpretiert werden. Mit anderen Worten: Bei einem Spurt auf ein neues Rekordhoch sei nicht nur die eingangs aufgeworfene Frage beantwortet, sondern aus der beschriebenen Tradingrange eröffne sich dann sogar ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 650 Punkten. (05.02.2024/ac/a/m)