Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 16.069 habe sich der deutsche Leitindex zunächst souverän oberhalb der 16.000er Barriere gehalten.



Das Long-Szenario: Um sich erneut nach oben absetzen zu können, müsste der DAX nun über das Vorwochenhoch bei 16.185, die 16.200er Marke und das bisherige Juli-Hoch vom Monatsanfang bei 16.209 springen. Sobald dieser Bremsbereich überwunden sei, könnte ein Sprint an das frühere Allzeithoch bei 16.290 Punkten lanciert werden. Im nächsten Schritt sollte es über 16.332/16.336 gehen, bevor die Blue Chips Kurs auf das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 nehmen könnten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke hingegen unverändert auf die Auffangzone aus dem 2021er August-Hoch (16.030) und der runden 16.000er Schwelle richten. Sollte der Index per Tagesschluss unter dieses Level rutschen und den Rückfall mit einem Sturz unter die schnell laufende 50-Tage-Linie bestätigen, müsste mit einem Test der 15.900er Marke gerechnet werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, würde der Bereich um 15.800 in den Fokus rücken. Eine Etage tiefer sollte die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.746) stützend wirken, bevor das März-Top bei 15.706 als charttechnische Unterstützung infrage käme. (18.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzte seine Konsolidierung am gestrigen Montag fort und fiel um weitere 0,2% auf 16.069 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX bereits am vergangenen Freitag in den Konsolidierungsmodus geschaltet habe, hätten die heimischen Blue Chips auch zum Start in die neue Woche nicht punkten können. Schon zum Opening bei 16.014 Zählern (Schlusskurs vom Freitag bei 16.105) sei der Index an die 16.000er Schwelle heran gerutscht, sei anschließend aber nach oben gedreht und auf das Tageshoch bei 16.103 Punkten gestiegen. Von dort sei es jedoch direkt zurück in Richtung der runden Tausender-Marke gegangen, die mit dem Tagestief bei 15.995 sogar kurzzeitig unterboten worden sei.