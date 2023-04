Ausblick: Mit dem Endstand bei 15.883 sei der DAX auch per Schlusskurs auf eine neue Jahresbestmarke gestiegen.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weitere Kursgewinne verbuchen, könnte es im nächsten Schritt über das Top vom Montag bei 15.902 gehen. Darüber würde das gestrige Jahreshoch warten, das idealerweise auf Schlusskursbasis überwunden werden müsste. Gelinge der Break, könnte die runde 16.000er Barriere angelaufen werden, die zusammen mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 einen Bremsbereich bilde. Oberhalb dieser Hürde wäre Platz bis ans Allzeithoch bei 16.290 Punkten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt jetzt bei 15.841 (= Tageshoch vom Freitag) vermerkt werden. Eine Etage tiefer sollte das Top vom vergangenen Mittwoch bei 15.827 stützend wirken, bevor die 15.800er Marke als Haltestelle nachrücken würde. Unterhalb dieses Levels könnte es zu einem Test der Haltelinie bei 15.737 und/oder einem Gap-Close bei 15.729 kommen. Würden die Notierungen dort nicht nach oben drehen, müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich um 15.706/15.700 gerechnet werden. Der nächste Halt wäre anschließend am Zwischenhoch vom 9. Februar bei 15.659 Punkten zu finden. (19.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verbesserte das 2023er Top gestern auf 15.916 Punkte und markierte damit das dritte Jahreshoch in Folge, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Neue Aufwärtsdynamik im DAX - nachdem die heimischen Blue Chips am Montag noch 0,1% abgegeben hätten, sei es gestern per Saldo um 0,6% nach oben gegangen. Dabei sei der Index schon zur Eröffnung bei 15.842 mit einem 52 Punkte breiten Aufwärts-Gap in den Handel gestartet, das mit dem kurz darauf markierten Tagestief bei 15.803 jedoch bis auf 13 Zähler habe geschlossen werden können. In der Spitze seien die Kurse dagegen am Nachmittag auf 15.916 Punkte gestiegen und hätten das dritte Jahreshoch hintereinander realisiert.