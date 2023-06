Ausblick: Durch den Re-Break bei 16.000 Punkten und den Sprung über das 2021er August-Hoch bei 16.030 habe der DAX seine bullishen Tendenzen untermauert.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtstendenz zum Start in die neue Woche an, würde zunächst das offene Gap vom 24. Mai in den Fokus rücken. Könne die Kurslücke vollständig geschlossen werden - wofür der Index über 16.153 steigen müsste -, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das alte Rekordhoch bei 16.290 und/oder das amtierende Allzeithoch bei 16.332 Zählern. Darüber dürften die runden Chartmarken (16.400, 16.500) Orientierung bieten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung bilde das 2021er August-Top bei 16.030 nun die erste Unterstützung. Darunter müsste auf die 16.000er Marke geachtet werden. Sollte der deutsche Leitindex unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel gehen, könnte ein Rückfall an die 15.900er Schwelle nicht ausgeschlossen werden. Die nächsten Haltestellen wären dann am Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827, am GD50 (aktuell bei 15.765) und am 2022er Februar-Hoch (15.737) zu finden, bevor ein Test des März-Tops bei 15.706 einkalkuliert werden sollte. (05.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX schon am Donnerstag 1,2% zulegen konnte, ging es zum Wochenschluss um weitere 1,3% nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe seine bisherige Juni-Performance auf 2,5% ausgebaut und sei dabei wieder über die viel beachtete 16.000er Barriere ausgebrochen. Dabei hätten die heimischen Blue Chips vom Start weg im Plus notiert. Nach dem Opening bei 15.949 (Vortagsschluss bei 15.854) seien die Kurse zwar kurz auf das Tagestief bei 15.923 abgetaucht, dort aber nach oben gedreht und in der Spitze bis auf das Tageshoch bei 16.071 Punkten gestiegen. Mit dem Schlusskurs bei 16.051 sei der Index schließlich nur wenig tiefer ins Wochenende gegangen.