Ausblick: Mit dem Tagesschluss bei 15.997 sei der Index hauchdünn unter der 16.000er Barriere stehengeblieben.



Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Wochenschluss an die jüngste Aufwärtstendenz anknüpfen, sollte der Ausbruch über die runde Tausender-Marke reine Formsache sein. Um den Break zu bestätigen, müssten die Notierungen allerdings auf Schlusskursbasis über das 2021er August-Top bei 16.030 und den GD50 (aktuell bei 16.044) steigen. Gelinge dann auch der Sprung über das gestrige Intraday-Top (16.060), könnte sich ein Hochlauf bis an die nächsten Widerstände bei 16.185/16.209 bzw. 16.290 anschließen, womit gleichzeitig das offene Gap aus der Vorwoche bei 16.240 vollständig geschlossen wäre.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung müsste jetzt zunächst auf die 15.900er Schwelle geachtet werden. Verliere das Aktienbarometer diesen Halt, könnte es zu einem Rückfall unter die mittelfristige 100-Tage-Linie kommen, die aktuell bei 15.896 verlaufe. Würden die Blue Chips dort nach unten durchbrechen, würde die offene Kurslücke vom Mittwoch in den Fokus rücken, deren untere Kante bei 15.775 verlaufe. Der nächste Halt wäre anschließend am März-Tief (15.706) zu finden, bevor das Volumenmaximum zwischen 15.525 und 15.500 ein Thema werden könnte. (11.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich gestern um 0,9% auf 15.997 Punkte verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den DAX sei es am gestrigen Donnerstag weiter aufwärts gegangen. Dabei hätten die Blue Chips schon zum Start in den Handelstag bei 15.921 mit einem 68 Zähler breiten Aufwärts-Gap punkten können (Vortagsschluss bei 15.853), das mit dem Tagestief bei 15.880 am frühen Nachmittag auch nicht geschlossen worden sei. Stattdessen seien die Notierungen mit Markteröffnung an der Wall Street nach oben abgedreht und bis auf das Tageshoch bei 16.060 Zählern gestiegen. Für einen Schlusskurs oberhalb der runden Tausender-Marke habe die Kraft jedoch noch nicht gereicht.