Von der Terminseite her sei es am heutigen Freitag hingegen recht ruhig. Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) werde am Vormittag seine Auslieferungszahlen für Oktober veröffentlichen. Novo-Nordisk-Konkurrent Eli Lilly (ISIN US5324571083 / WKN 858560) treffe sich derweil zu Gesprächen zu Investitionsvorhaben in Deutschland unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.



Im Blick stünden derweil einige Analysteneinstufungen. HSBC habe die Kursziele für Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01), Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214) und insbesondere BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) gesenkt. Bei BASF laute das neue Kursziel nun 43,00 Euro nach zuvor 47,00 Euro. Die Société Generale werde derweil optimistischer für Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) und die Tochter FMC (ISIN DE0005785802 / WKN 578580). Das Ziel für Fresenius habe sie von 68,00 Euro auf 70,00 Euro angehoben, die Einschätzung für FMC von "hold" auf "buy" erhöht.



Goldman Sachs habe sich derweil den Autosektor erneut genauer angeschaut. Dabei werde die US-Bank für Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000), Porsche AG (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) und Volkswagen pessimistischer. Zwar laute das Votum für Mercedes und Porsche weiter "buy", die Kursziele seien aber deutlich zurückgenommen worden. Im Blick bleibe zudem die Aktie von CRISPR Therapeutics (ISIN CH0334081137 / WKN A2AT0Z) nach ersten Zulassungen in Großbritannien für den Gen-Schere-Spezialisten.



Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag kaum verändert. Belastet hätten hier enttäuschende Quartalszahlen von Walmart (ISIN US9311421039 / WKN 860853) und Cisco (ISIN US17275R1023 / WKN 878841). In Asien hätten die Börsen am Morgen keine einheitliche Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei 0,5 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei hingegen zuletzt sogar 2,3 Prozent gefallen. Hier hätten Kursverluste von Alibaba (ISIN US01609W1027 / WKN A117ME) belastet. Der chinesischen CSI 300 sei um 0,5 Prozent gefallen. (17.11.2023/ac/a/m)







Der Broker taxiere den deutschen Leitindex rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15.833 Punkte.