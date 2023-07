Ausblick: Aus charttechnischer Sicht habe sich nach dem erfolgreichen Test des Volumenmaximums (15.525/15.500) in der vergangenen Woche eine neue Aufwärtsbewegung etabliert.



Das Long-Szenario: Nachbörslich sei der DAX gestern Abend wieder an die 16.000er Schwelle zurückgefallen. Der Ausbruch über die runde Tausender-Marke sollte daher jetzt mit Kursen oberhalb des 2021er August-Tops bestätigt werden. Gelinge der Sprung über diese Hürde, könnten die Blue Chips einen Hochlauf an das alte Rekordhoch bei 16.290 lancieren. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an den Bremsbereich bei 16.332/16.336, bevor es bei 16.358 zur Schließung der offenen Kurslücke vom 19. Juni und danach zu einem Anstieg an das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 kommen dürfte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt nun direkt an der 16.000er Barriere zu finden. Tauche der DAX wieder unter dieses Niveau ab, müsste auf den GD50 geachtet werden, der aktuell bei 15.971 verlaufe. Ein Rückfall unter den kurzfristigen Durchschnitt könnte eine Abwärtsbewegung bis an die 15.900er Marke begünstigen, darunter sollten die Auffangzone um 15.800 sowie die Doppelunterstützung aus GD100 (15.725) und März-Top (15.706) stützend wirken. (13.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch mit der vierten Gewinnsitzung in Folge um 1,5% auf 16.023 hinauf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ein Rückgang bei den US-Inflationsdaten - mit einer Teuerungsrate von 3,0% im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise auf den niedrigsten Stand seit März 2021 gefallen - habe die Aktienmärkte zur Wochenmitte deutlich angeschoben. Der DAX habe dabei 1,5% zugelegt und auf Anhieb die 16.000er Barriere zurückerobert. Mit dem Schlusskurs bei 16.023 seien die deutschen Blue Chips allerdings unterhalb des 2021er August-Tops (16.030) hängengeblieben, das zuvor per Tageshoch - in der Spitze seien die Kurse bis auf 16.044 gestiegen - habe überwunden werden können.