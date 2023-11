Ausblick: Seit dem Tief vom 23. Oktober bei 14.630 habe der DAX mittlerweile über 9% aufgesattelt und die Herbst-Korrektur damit egalisiert, auch wenn es zum Handelsschluss gestern nicht über 15.958 (+0,4%) hinausgegangen sei.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die erste Hürde jetzt direkt an der 16.000er Marke angetragen werden. Gelinge der Sprung über die runde Tausendermarke, sollten zur Bestätigung auch das 2021er August-Top bei 16.030 bzw. die beiden Verlaufshochs aus dem August bei 16.043 und 16.060 überwunden werden. Darüber könnte sich dann ein Hochlauf an das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 entwickeln, bevor es danach um das Top vom 16. Juni bei 16.427 und das amtierende Allzeithoch bei 16.529 gehen würde.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX hingegen nach unten ab, müsste zunächst auf den Bereich um 15.800 geachtet werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, könnte es zu einem Rücksetzer an das März-Top bei 15.706 bzw. an das Volumenmaximum kommen. Darunter sollte die 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.660) stützend wirken. Falle der Index unter den langfristigen Durchschnitt, würden der GD100 (15.607) und das Oktober-Hoch bei 15.575 nachrücken. (23.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zur Wochenmitte auf ein neues Monatshoch und damit in Reichweite der 16.000er Barriere, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex zuletzt überwiegend auf der Stelle getreten habe, sei am gestrigen Mittwoch wieder Kauflaune aufgekommen. Dabei hätten die heimischen Blue Chips den Handel bereits mit einem 64 Punkte breiten Aufwärts-Gap bei 15.965 Zählern eröffnet, das mit dem frühen Tagestief bei 15.932 auch nur zur Hälfte geschlossen worden sei. In der Spitze seien die Kurse dagegen bis auf 15.998 gestiegen und hätten sich damit bis auf zwei Zähler an die 16.000er Barriere herangeschoben, die zuletzt am 31. August habe überboten werden können.