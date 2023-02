Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könne der deutsche Leitindex auf dem derzeitigen Kursniveau zunächst als neutral eingestuft werden.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der DAX nun im regulären Handel bzw. per Tagesschluss über 15.400 steigen und den Re-Break im Anschluss mit weiteren Gewinnen bzw. einem Kursanstieg bis in den Bereich um 15.500 bestätigen. Gelinge auch der Sprung über diese Hürde, sollte es über den Bremsbereich bei 15.521/15.526 gehen. Darüber hätten die Blue Chips dann unverändert Platz für einen Sprint an bzw. über die 15.600er Marke, bevor das Volumenmaximum zusammen mit dem aktuellen Jahreshoch (15.659) in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wäre der erste Halt dagegen weiterhin bei 15.300 zu finden. Würden die Blue Chips unter dieses Level fallen, müsste mit einem Test der Auffangzone zwischen 15.275 und 15.250/15.225 gerechnet werden. Unterhalb von 15.200 könnte anschließend die offene Kurslücke vom 2. Februar bei 15.181 geschlossen werden, bevor die obere Begrenzung der alten Schiebezone im Bereich von 15.150 als mögliche charttechnische Unterstützung nachrücken würde. (15.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am gestrigen Dienstag um 0,1% nach unten, womit der Re-Break bei 15.400 im regulären Handel erneut verpasst wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der DAX sei zum zweiten Mal in Folge an der Rückkehr über die 15.400er Marke gescheitert. Nachdem der Index gestern bereits mit Gewinnen in den Handel gestartet sei, habe das Aktienbarometer seine positive Performance zunächst ausgebaut und sei auf das Tageshoch bei 15.526 Zählern gestiegen. Dort seien die Notierungen jedoch nach unten gekippt und hätten das späte Tagestief bei 15.366 Punkten markiert. Am Ende einer volatilen Sitzung sei der DAX bei 15.381 Zählern aus dem Handel gegangen.