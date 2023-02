Ausblick: Mit dem Tagestief sei die viel beachtete 15.000er Barriere zum zweiten Mal hintereinander erfolgreich verteidigt worden. Gleichzeitig baue der DAX in dem Quergeschiebe weiter Bewegungspotenzial auf.



Das Long-Szenario: Könne der Index die Schiebezone mit einem Sprung über 15.150 nach oben verlassen (was nachbörslich bereits gelungen sei), sollten die Notierungen zunächst über das Top vom Montag (15.161) und das Tageshoch vom Freitag bei 15.186 steigen. Im nächsten Schritt könnte es dann zu einem Hochlauf an die Volumenspitze bei 15.200/15.250 kommen, die weiterhin zusammen mit dem Januar-Hoch bei 15.270 einen Doppelwiderstand bilde. Oberhalb dieses Levels würde die 15.500er Marke als nächste Hürde nachrücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte zunächst auf die 15.000er Marke geachtet werden. Nach einem Schlusskurs unterhalb dieser wichtigen Unterstützung könnte es zu einem Test des Vorwochentiefs bei 14.970 kommen. Gehe der schief, dürfte die Haltezone bei 14.935/14.924 auf den Prüfstand gestellt werden. Breche der DAX dort nach unten durch, müsste ein Rückfall bis an das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 bzw. an die 14.800er Marke einkalkuliert werden. Die nächste Unterstützung wäre dann bei 14.709/14.676 zu finden. (01.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Blue Chips traten auch gestern auf der Stelle und gingen nahezu unverändert aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der DAX sei am gestrigen Dienstag in einer engen Range geblieben, die auf der Oberseite vom Tageshoch bei 15.136 und nach unten vom Tagestief bei 14.994 Zählern begrenzt worden sei. Damit habe die Handelsspanne lediglich 142 Punkte betragen, wodurch sich die zuletzt kursbestimmende Seitwärtsphase fortgesetzt habe. Mit dem Schlusskurs bei 15.128 habe das Aktienbarometer gerade einmal 2 Punkte über dem Vortagsschluss notiert. Damit habe der erste Monat des neuen Jahres mit einem Plus von 8,7% geendet, das jedoch vor allem in der ersten Monatshälfte erzielt worden sei.