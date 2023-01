Zudem beginne sich die US-Wirtschaft nach und nach abzukühlen. Der jüngst gemeldete regelrechte Einbruch des ISM Services PMIs im Dezember sei ein weiterer Fingerzeig in diese Richtung. Auch schwächere Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten sprächen natürlich für mehr Vorsicht bei der FED. Im Gegensatz zu den abklingenden Inflationsgefahren sei dieser Grund gegen kräftig steigende Leitzinsen aber nicht positiv für den Aktienmarkt. Eine schwächere US-Konjunktur würde nämlich die Unternehmensgewinne in Nordamerika und in anderen Regionen belasten.



Nach den jüngsten Kursbewegungen würden die globalen Aktienmärkte nun bereits sehr vorteilhafte zukünftige Entwicklungen einpreisen. Vor allem die US-Börsen sollten jetzt genau im Auge behalten werden. Auf den ersten Blick scheine der S&P 500 auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2023 mit einem KGV von 17,6 zwar fundamental noch nicht übermäßig teuer bewertet zu sein, angesichts des ökonomisch schwierigeren Umfeldes in Nordamerika sei aber wohl fraglich, ob die Erwartungen der Markteilnehmer mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne nicht schon zu optimistisch seien.



Zudem gebe es weitere Faktoren, die perspektivisch noch für höhere Risikoprämien sorgen könnten. In den USA sei in diesem Kontext zunächst auf den Immobilienmarkt zu verweisen, der bereits eindeutig unter den höheren Zinsen leide. Zudem könne es im Kongress sehr kurzfristig wieder zu kontroversen Diskussionen über die Schuldengrenze kommen. Vor allem diese zwei Risiken dürfe der globale Aktienmarkt nicht aus dem Auge verlieren.



In diesem Umfeld sehen wir zunächst eher Druck auf den DAX und auf andere global wichtige Aktienindices aufkommen, so die Analysten der NORD/LB. Vor allem das 1. Quartal 2023 sollte für die Börsen nicht einfach werden. So könnte der DAX in diesem Zeitraum durchaus wieder die Marke von 13.000 Punkten testen. Mittelfristig dürfte das aktuelle Kursniveau dann aber wieder ins Blickfeld rücken.



Der DAX habe heute über die Marke von 15.000 Punkten springen können. Die Anleger würden vor allem auf mehr Vorsicht der US-Notenbank bei ihren zukünftigen Zinsentscheidungen hoffen. Mit dem aktuellen Kursanstieg werde nun aber in verschiedener Hinsicht bereits eine ziemlich optimistische Erwartungshaltung eingepreist. Entsprechend bestehe ein immer größer werdender Spielraum für Enttäuschungen. Mit Blick auf die USA sei in diesem Kontext neben dem Risiko von fallenden Immobilienpreisen kurzfristig auch auf drohende kontroverse Diskussionen bezüglich der Erhöhung der Schuldengrenze zu verweisen. Kurzfristig erscheinen uns die Aussichten für den globalen Aktienmarkt daher zunächst nicht mehr so günstig, so die Analysten der NORD/LB. (12.01.2023/ac/a/m)







