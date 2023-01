Ausblick: Die charttechnische Ausgangslage habe sich durch den gestrigen Konsolidierungstag im regulären Handel nicht verändert.



Das Long-Szenario: Könne der DAX die festere Nachbörse bestätigen, sollte es (idealerweise per Tagesschluss) über 14.800 und danach über das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 sowie das Tageshoch vom Montag (14.833) gehen. Darüber wäre Raum für einen Sprint an das März-Top bei 14.925, das zunächst den Weg zur 15.000er Barriere verstelle. Oberhalb der runden Tausendermarke würde bereits die Volumenspitze bei 15.225 warten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt unverändert am Juni-Hoch bei 14.709 angetragen werden. Sollte der DAX unter 14.700 zurückfallen, müsste mit einem Test des Dezember-Tops bei 14.676 gerechnet werden. Gehe der schief, würde das Tagestief vom Montag bei 14.629 in den Fokus rücken. Komme es anschließend zu einem Gap-Close - was bei 14.610 Punkten der Fall wäre -, könnte dabei auch die Unterstützung rund um die 14.600er Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Levels sollte ein größerer Rücksetzer dann an den beiden charttechnischen Haltelinien bei 14.500 und 14.400 Punkten aufgefangen werden. (11.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) schaffte am gestrigen Dienstag erst im nachbörslichen Handel den Sprung ins Plus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die Blue Chips am Montag noch auf ein neues Neun-Monatshoch gestiegen seien, seien die Notierungen gestern wieder nach unten abgedreht. Schon mit dem Opening bei 14.742 habe der DAX 51 Zähler unter dem Vortagsschluss (14.793) notiert und sei im Anschluss auf das Tagestief bei 14.693 Punkten gefallen. Von dort habe sich das Aktienbarometer zwar nach oben abgedrückt, sei aber letztlich nicht über das Tageshoch bei 14.791 hinaus gekommen. Zur Schlussglocke seien die Notierungen bei 14.775 (-0,1%) aus dem Handel gegangen.