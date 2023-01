Ausblick: Mit dem kleinen Rücksetzer habe der DAX zunächst eine Verschnaufpause eingelegt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite habe sich nun mit dem Tageshoch vom Mittwoch (14.493), der 14.500er Barriere und dem gestrigen Intraday-Top bei 14.502 Punkten ein neuer Bremsbereich herausgebildet, der idealerweise per Tagesschluss überboten werden sollte. Die nächsten Hürden könnten dann am April-Top bei 14.603, dem Dezember-Hoch bei 14.676 und am Juni-Hoch bei 14.709 angetragen werden. Könne der deutsche Leitindex diese Widerstände ebenfalls überwinden, hätten die Blue Chips danach Raum für einen Sprint bis an das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 Zählern.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der DAX nun wieder unter 14.460 zurückgefallen, sodass die erste Unterstützung jetzt am gestrigen Tagestief (14.404 Punkten) und der 14.400er Marke festgemacht werden könne. Würden die Kurse auf Schlusskursbasis unter diesen Halt fallen, würden die 14.300er Marke und die 14.200er Schwelle als mögliche Haltezonen nachrücken.



Weite sich der Rücksetzer anschließend aus, müsste mit einem Test der Auffangzone bei 14.161/14.150 gerechnet werden, bevor die kurzfristige 50-Tage-Linie bei aktuell 14.079 Punkten einem erneuten Belastungstest unterzogen werden könnte. Darunter sollte dann die 14.000er Schwelle stützend wirken, bevor das August-Hoch mit dem Dezember-Tief und dem Vor-Corona-Top zwischen 13.948 und 13.792 wieder eine Rolle spielen könnten. (06.01.2023/ac/a/m)







Für den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008 WKN 846900) ging es am gestrigen Donnerstag erstmals im neuen Jahr abwärts. Nach drei Gewinnsitzungen in Folge hätten die Blue Chips den vorangegangenen Kursanstieg konsolidiert. Schon zur Eröffnung bei 14.451 habe der Index 40 Punkte unterhalb des Vortagsschlusskurses (14.491) notiert. Obwohl sich die Notierungen im Verlauf der Sitzung mehrmals an die 14.500er Barriere hätten heranschieben können, seien die Kurse nicht über das Tageshoch bei 14.502 Punkten hinausgekommen. Zur Schlussglocke sei der DAX bei 14.436 Zählern mit einem Minus von 0,4% in den Feierabend gegangen.