Ausblick: Durch den jüngsten Rücksetzer sei der DAX aus charttechnischer Sicht aus der zuletzt kursbestimmenden Schiebezone nach unten herausgefallen.



Das Long-Szenario: Um auf der Oberseite neue Akzente setzen zu können, müssten die Blue Chips zunächst wieder über die 14.300er Schwelle steigen und im Anschluss auch die Hürden bei 14.400 bzw. 14.500 überbieten. Nach einem Schlusskurs oberhalb dieses Levels hätten die Kurse Raum für einen Anstieg an das bisherige Dezember-Top bei 14.585, das unverändert mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14.603 einen markanten Bremsbereich bilde. Darüber wäre Platz bis an das Juni-Hoch bei 14.709, dem bei 14.819 das 2021er Oktober-Tief und danach die 15.000er Marke mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 folgen würden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würde der DAX das Verlassen der Schiebezone mit Notierungen unterhalb des gestrigen Tagestiefs bestätigen. Dies gelte insbesondere dann, wenn die Kurse auch unter die 14.200er Marke und das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150 fallen würden. Der nächste Halt wäre anschließend an der runden 14.000er Marke zu finden. Biete dieses Niveau ebenfalls keinen Halt, sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des Vor-Corona-Tops bei 13.795 einkalkuliert werden. Darunter sollten die 13.600er Marke und/oder die 200-Tage-Linie (aktuell bei 13.537) stützend wirken. (08.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) schon am Dienstagabend nachbörslich unter Druck geraten war, starteten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch erneut in der Verlustzone, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Opening bei 14.305 Punkten habe der DAX bereits 38 Zähler unter dem Vortagsschluss (14.343) notiert, habe das kleine Gap aber noch am Vormittag schließen und bis auf das Tageshoch bei 14.372 steigen können. Von dort seien die Notierungen jedoch wieder nach unten abgedreht und unter die 14.300er Marke auf das Tagestief bei 14.218 Punkten zurückgefallen. Mit dem Endstand bei 14.261 (-0,6%) habe das Aktienbarometer die Haltelinie schließlich auch per Tagesschluss aufgegeben.