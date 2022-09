Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag stehe ganz im Zeichen des Porsche-Börsengangs, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Die gute Stimmung, die bei Porsche-Chef Blume herrschen dürfte, sei aber auf den Gesamtmarkt nicht übergesprungen. Im Gegenteil: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rausche schon wieder mit hoher Geschwindigkeit gen Süden. Die 12.000-Punkte-Marke sei obsolet.



Nach dem starken Comeback am Vortag durfte man in Frankfurt auch am Donnerstag von steigenden Kursen ausgehen. Doch die Märkte würden fallen. Der DAX notiere eine Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra wieder knapp unter 12.000 Punkten. Bleibe es dabei, dürfte der deutsche Leitindex seine Talfahrt fortsetzen. (29.09.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >