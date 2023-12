Börsenplätze DATAGROUP-Aktie:



Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (04.12.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die DATAGROUP-Aktie (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.In den letzten beiden Jahren hätten die einst wachstumsverwöhnten Aktionäre der DATAGROUP nicht viel zu lachen gehabt. Bedingt durch eine Stagnation der Geschäftszahlen habe sich der Kurs des IT-Dienstleisters von der Spitze weg halbiert. Das dürfte aber nur ein temporäres Phänomen bleiben, strukturell sei das Unternehmen weiter auf Wachstum gepolt - was auch dem Kurs deutliches Potenzial verleihe.Mit rd. 3.500 Mitarbeitern und über 30 Standorten zähle die DATAGROUP zu den größten deutschen IT-Dienstleistern. Kernprodukt des Unternehmens sei mit über 80% Umsatzanteil die sog. CORBOX, ein modulares Portfolio, das umfängliche Outsourcing-Lösungen in Bereichen wie Cloud-Diensten, IT-Sicherheit, Netzwerk- und SAP-Services anbiete. Zielkunden seien vor allem mittelständische Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, mit denen in der Regel mehrjährige Verträge abgeschlossen würden. Das sei so rege nachgefragt worden, dass die Schwaben in den letzten zehn Jahren Umsatz und Gewinn je Aktie im Schnitt um rd. 15% bzw. 30% p.a. hätten steigern können.Dieser Trend scheine zwar im abgelaufenen Geschäftsjahr 22/23 (bis 30.9.) mit einem leichten Umsatzrückgang um 0,8% auf 497,8 Mio. Euro abgerissen zu sein. Aber dafür seien im Wesentlichen Sondereffekte verantwortlich gewesen, wie das Auslaufen von IT-Leistungen für Corona-Impfzentren oder die vorzeitige Beendigung unrentabler Altverträge aus Firmenakquisitionen. Letzteres zeige sich auch am EBIT, das trotz Erlösrückgang um 9,3% auf 45,3 Mio. Euro habe zulegen können, entsprechend einer hohen Marge von 9,1%. Und aus der Sicht der Experten spreche wenig dagegen, dass die DATAGROUP im laufenden Jahr wieder auf ihren angepeilten Wachstumspfad zurückkehren könne, der eine Umsatzsteigerung um 50 Mio. Euro p.a. bei einer Zielmarge von 9% vorsehe. Denn zum einen investiere das Management gerade massiv in die Megatrends der Branche wie KI, Cloud und Cybersecurity. Und zum anderen werde auch weiterhin an der Akquisitionsstrategie festgehalten. Allein in den letzten zehn Jahren habe die DATAGROUP 15 Unternehmen übernommen, zwar zum Teil schuldenfinanziert, aber ausweislich des Gewinnwachstums deutlich wertschaffend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link