Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (02.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die DATAGROUP-Aktie (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.DATAGROUP agiere als einer der führenden Full-IT-Outsourcing-Dienstleister in Deutschland am digitalen Puls der Zeit. Mit der Cloud Enabling Platform CORBOX biete die schwäbische Gesellschaft ihren Kunden eine modulare Komplettlösung für das IT-Outsourcing an, mit der alle wesentlichen IT-Aufgaben in mittelständischen Unternehmen abgedeckt würden.Die von DATAGROUP vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 hätten insgesamt gepasst. Die Nachfrage nach den CORBOX-Services sei weiter stark. Die Umsätze hätten mit 498 Mio. Euro am oberen Ende der Guidance von 485 bis 500 Mio. Euro und leicht unter Vorjahreswert von 501,4 Mio. Euro gelegen. Auch das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 4,9% auf 80,2 Mio. Euro gestiegen und habe damit die Planvorgaben von 76 bis 80 Mio. Euro übertreffen können. Für das neue Geschäftsjahr 2023/24 plane das Unternehmen eine Fortsetzung des anorganischen Wachstumskurses und weitere Übernahmen. Die Margen sollten sich stabilisieren. Die Investitionen wie in KI-Technologien dürften sich mittelfristig bezahlt machen. Nach einer Verschnaufpause im Bereich um 55 Euro dürfte die DATAGROUP-Aktie ihren Aufwärtstrend in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen und wieder Kurs auf die Hochs von Anfang 2023 nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2023)