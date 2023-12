Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Cytokinetics Inc.:



Cytokinetics Inc. (ISIN: US23282W6057, WKN: A1W1KK, Ticker-Symbol: KK3A, NASDAQ-Symbol: CYTK) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Spätstadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Muskelaktivatoren und Muskelinhibitoren als potenzielle Behandlungen für schwächende Krankheiten. Cytokinetics entwickelt niedermolekulare Wirkstoffkandidaten, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Muskelfunktion und -kontraktilität zu beeinflussen. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cytokinetics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Cytokinetics Inc (ISIN: US23282W6057, WKN: A1W1KK, Ticker-Symbol: KK3A, NASDAQ-Symbol: CYTK) unter die Lupe.Mit einem Kursanstieg von rund 75 Prozent zähle die Cytokinetics-Aktie am Mittwoch nach Weihnachten zu den absoluten Top-Performern an der Wall Street und erreiche den höchsten Stand seit etwa zwei Jahrzehnten (!). Der Grund für die Neubewertung des Unternehmens seien positive Phase-3-Studiendaten, die den Pharma-Konzern Bristol-Myers Squibb weiter unter Druck setzen würden.Konkret habe Cytokinetics vielversprechende Phase-3-Daten aus der Studie SEQUOIA-HCM vorgelegt. Hierbei handle es sich um ein Programm, bei dem die Substanz Aficamten bei Patienten mit obstruktiver hypertropher Kardiomyopathie untersucht worden sei, einer angeborenen Erkrankung des Herzmuskels. Demnach habe Cytokinetics einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Anstieg beim primären Wirksamkeitsendpunkt nach 24 Wochen Behandlung sowie eine Verbesserung in allen Subgruppen erreicht.Hinzu komme, dass Aficamen auch statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen bei allen sekundären Endpunkten habe verzeichnen können.Mit dem Kurssprung schwelle der Börsenwert von Cytokinetics auf knapp acht Milliarden Dollar an. Durch die positiven Daten dürfte das Unternehmen nun auch in den Mittelpunkt von potenziellen Aufkäufern geraten. Unabhängig von einer potenziellen Akquisition werde der Inhaber von Aficamten mit Bristol-Myers Squibb konkurrieren. Der Pharma-Gigant habe im Oktober 2020 satte 13,1 Milliarden Dollar für das Biotech-Unternehmen MyoKardia auf den Tisch gelegt.Mittlerweile sei Mavacamten unter dem Handelsnamen Camzyos u.a. in den USA und der EU zugelassen. Bristol-Myers Squibb habe in Q3/2023 mit dem Medikament 68 Millionen Dollar erlöst. Es werde also dauern, bis sich die Milliarden-Übernahme von MyoKardia so richtig auszahle. Mit dem Erfolg von Cytokinetics werde dies nun schwieriger.Auch wenn bei Cytokinetics nach dem Studienerfolg eine Übernahme wahrscheinlicher geworden sei - zuletzt habe es bereits entsprechende Marktgerüchte gegeben - sollten Anleger nun nicht in die Fahnenstange hineinkaufen. Indes wachse der Druck auf Bristol-Myers Squibb. Vor Kurzem hätten die Amerikaner mit den angekündigten Akquisitionen von Karuna Therapeutics und RayzeBio für Schlagzeilen gesorgt. Kurzum: Bristol-Myers Squibb kaufe sich anorganisches Wachstum (zu) teuer hinzu. Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)