Die logische Konsequenz daraus sei, dass die EU mit dem neuen Gesetz versuche, wichtige Unternehmensbereiche zu schützen. Von dem neuen Gesetz seien vor allem Energieversorger, Verkehrsunternehmen, Gesundheitsdienstleister, Banken, Organisationen aus dem Bereich Weltraum sowie die öffentliche Verwaltung betroffen. Bevorzugter Partner innerhalb der deutschen Verwaltung sei das deutsche Unternehmen Secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650), welches am stärksten von dem EU-Gesetz profitieren sollte.



Insbesondere bei Polizei, Sicherheitsbehörden, in der Verwaltung und bei Ministerien würden die Produkte der Essener zum Einsatz kommen. Doch die Anfang November vorgelegten Unternehmenszahlen seien nicht überzeugend gewesen. So habe das Unternehmen in den ersten drei Quartalen 2022 einen Umsatz von 213 Millionen Euro erwirtschaftet, das seien 15 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen Euro verringert, im Vorjahr hätten noch knapp 49 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Bekanntgabe des Zahlenwerkes habe keinen negativen Einfluss auf den Kurs gehabt, ganz im Gegenteil, die Aktie habe seitdem knapp elf Prozent zulegen können.



Secunet sei Bestandteil im DER AKTIONÄR Cybersecurity Index (ISIN: DE000SL0EAL3, WKN: SL0EAL) und weise dort aktuell die vierthöchste Indexgewichtung auf. Mit dem DER AKTIONÄR Cybersecurity Index hätten Anleger die Möglichkeit, in zehn Profiteure dieses EU-Gesetzes zu investieren.



Der Index sei zur Blütezeit der Technologiewerte Mitte November 2021 begeben worden, habe seitdem massive Kurseinbußen erlitten und notiere nun auf einem interessanten Einstiegsniveau.



Laut Statista werde sich der Umsatz rund um das Thema Cybersecurity bis zum Jahr 2027 um knapp 50 Prozent wachsen. Zusätzlich werde das Dekret der EU dafür sorgen, dass die betroffenen Unternehmen vermehrt in digitale Sicherheit investieren müssten. Davon sollten die Unternehmen aus dem DER AKTIONÄR Cybersecurity Index profitieren. (18.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit Montag ist es nun offiziell, das Gesetzespaket der Europäischen Union zur Cybersicherheit tritt in Kraft und verpflichtet die Mitgliedstaaten bis Oktober 2024 die Verordnung in nationales Recht umzusetzen, so Jürgen Dreifürst vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Welche Unternehmen seien davon betroffen und wie könnten Anleger davon profitieren?Das Bundeskriminalamt habe im Jahr 2021 einen neuen Höchstwert an Cyber-Straftaten gemessen. Insgesamt habe das Amt 146.363 Delikte gezählt - ein Anstieg von mehr als zwölf Prozent gegenüber 2020. Insgesamt seien digitale Attacken für Schäden an der Wirtschaft in Höhe von 223,5 Milliarden Euro verantwortlich. Laut vorläufigen Schätzungen dürfte das Jahr 2022 ein neues Rekordjahr gewesen sein.